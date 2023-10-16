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Политика

Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Псковской областью

Латвия закрыла два контрольно-пропускных пункта в Виентули («Лудонка» со стороны России) и Педедзе («Брунишево») на границе с Россией в Псковской области, сообщает «Интерфакс». 

Фото ФГКУ Росгранстрой

На границе выставлены бетонные заграждения. Палатки, установленные при подготовке к наплыву пересекающих границу, демонтируются.

На границе России и Латвии рабочими остались только КПП «Терехова» («Бурачки») и «Гребнева» («Убылинка»). Людей, застрявших на КПП «Виентули», перевезут на автобусах на ближайший пограничный пункт в Гребнева. После этого в Виентули останутся только пограничники.

Правительство РФ по соображениям безопасности ввело с 16 октября временный особый порядок въезда в Россию граждан Украины. До контрмер Латвии пункт пропуска «Виентули» оставался последней возможностью для въезда в Россию по суше граждан Украины. Теперь владельцы украинских паспортов могут попасть в Россию из третьих стран только через пункт пропуска в московском аэропорту «Шереметьево».

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