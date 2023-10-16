Пропавшего в Пскове 53-летнего мужчину нашли живым

18:15, 16 октября 2023, ПАИ

Пропавшего в Пскове 53-летнего мужчину нашли живым, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, что с 2 октября местонахождение мужчины было неизвестно.