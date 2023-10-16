Как в Порховском районе реализуется проект «Твой регион – твои возможности 2.0»

19:21, 16 октября 2023, ПАИ

Порховский район один из тех, где работает проект «Твой регион – твои возможности 2.0». Какую роль он играет в жизни порховичей, кого привлекают в свои ряды активисты, поддерживает ли замысел местная администрация и что уже удалось сделать – в интервью с директором АНО «Центр развития туристической и музейно-выставочной деятельности Псковской области «Александр Невский» Даниилом Григорьевым.