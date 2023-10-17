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Общество

Каждый третий пскович планирует провести новогодние каникулы дома – опрос

На новогодних каникулах псковичи планируют отсыпаться, общаться с семьёй, читать и смотреть сериалы. Об этом говорят данные исследования cервиса SuperJob.

35 % опрошенных большую часть новогодних праздников планируют провести дома. На дачу или в деревню поедут 10 % респондентов. Проводить в гостях новогодние каникулы будут 8 % псковичей. 7 % планируют поездки на Новый год: 5 % – по России, 2 % – за границу. Из отечественных направлений популярны Санкт-Петербург, Москва и Казань, из зарубежных – Таиланд, Египет и ОАЭ. 16 % будут работать в новогодние каникулы.

В опросе принимали участие экономически активные псковичи.

Мужчины чаще женщин планируют остаться на новогодние каникулы дома: 39 % против 31 %. Женщины же чаще собираются в поездку по России: 7 % против 3 % мужчин. Работать в новогодние каникулы чаще остальных будут респонденты моложе 34 лет (20 %).

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