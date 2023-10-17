Псковичей предупреждают о новой мошеннической схеме с доставкой товаров

17:15, 17 октября 2023, ПАИ

Новая мошенническая схема с доставкой товаров появилась в интернете. Мошенники создают фейковые объявления о продаже товаров. Когда появляется покупатель, то злоумышленники предлагают договориться о деталях покупки в социальных сетях. Об этом пишет издание «Известия».

Человеку присылают ссылку на вредоносную программу, по которой якобы можно оформить доставку. После перехода по ссылке открывается поддельная страница Google Play, с которой нужно установить мобильное приложение, заражённое вирусом и копирующее функционал реальных онлайн-площадок. Именно здесь оформляется доставка.

В момент оплаты мошенники перехватывают данные банковской карты жертвы, а затем входящие SMS с кодом подтверждения перевода. Таким образом они крадут деньги с личного счёта человека и никакого товара он, конечно, не получает.

Жертвами новой схемы стали десятки жителей России и Белоруссии. В сентябре с помощью поддельных приложений преступники смогли украсть почти три миллиона рублей, списав деньги у 76 человек. В среднем у каждой жертвы мошенники украли 67 тысяч рублей.