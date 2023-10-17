Российско-белорусский форум «Мосты дружбы» пройдёт в ПсковГУ в ноябре
Российско-белорусский форум «Мосты дружбы» пройдёт в ПсковГУ с 17 по 19 ноября. Об этом рассказала ректор вуза Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«В молодёжной политике Союзного государства мы много работаем. И теперь это очередное мероприятие, которое впервые пригласит проректоров по воспитательной работе всех вузов Белоруссии к нам», – рассказала она.
С 17 по 19 ноября участники форума обсудят две темы: стратегию молодёжной политики Союзного государства и различные проекты России и Белоруссии.
«Первой темой станет молодёжная дипломатия, и с нами будут работать две большие организации, которые отвечают за это в Российской Федерации: это фонд Горчакова и институт Русского зарубежья. И они к нам приедут работать с ребятами России и Белоруссии, рассказывать каноны молодёжной дипломатии, инструментарий молодёжной дипломатии, источник финансирования под это», – объяснила Наталья Ильина.
Во время работы с проректорами по молодёжной политике и воспитательной работе участники форума обсудят стратегию Союзного государства.
«Мы осознаём, что она [стратегия. – ПАИ] только создаётся, и под неё мы готовим календарь мероприятий, чтобы она складывалась. Это мы будем делать с «Росмолодёжью», – рассказала ректор ПсковГУ.
Участниками форума станут студенты белорусских вузов, входящих в состав консорциума «Российско-белорусский университетский союз «Вместе».
Она также добавила, что в форуме примут участие представители Министерства образования Республики Беларусь, республиканский молодёжный центр и белорусские коллеги института Русского зарубежья.
Ранее форум был анонсирован на совещании с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
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