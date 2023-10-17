Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Российско-белорусский форум «Мосты дружбы» пройдёт в ПсковГУ в ноябре

Российско-белорусский форум «Мосты дружбы» пройдёт в ПсковГУ с 17 по 19 ноября. Об этом рассказала ректор вуза Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Российско-белорусский форум «Мосты дружбы» пройдёт в ПсковГУ в ноябре. Фото: ПАИ. На фото: Наталья Ильина

«В молодёжной политике Союзного государства мы много работаем. И теперь это очередное мероприятие, которое впервые пригласит проректоров по воспитательной работе всех вузов Белоруссии к нам», – рассказала она.

С 17 по 19 ноября участники форума обсудят две темы: стратегию молодёжной политики Союзного государства и различные проекты России и Белоруссии.

«Первой темой станет молодёжная дипломатия, и с нами будут работать две большие организации, которые отвечают за это в Российской Федерации: это фонд Горчакова и институт Русского зарубежья. И они к нам приедут работать с ребятами России и Белоруссии, рассказывать каноны молодёжной дипломатии, инструментарий молодёжной дипломатии, источник финансирования под это», – объяснила Наталья Ильина.

Во время работы с проректорами по молодёжной политике и воспитательной работе участники форума обсудят стратегию Союзного государства.

«Мы осознаём, что она [стратегия. – ПАИ] только создаётся, и под неё мы готовим календарь мероприятий, чтобы она складывалась. Это мы будем делать с «Росмолодёжью», – рассказала ректор ПсковГУ.

Участниками форума станут студенты белорусских вузов, входящих в состав консорциума «Российско-белорусский университетский союз «Вместе».

Она также добавила, что в форуме примут участие представители Министерства образования Республики Беларусь, республиканский молодёжный центр и белорусские коллеги института Русского зарубежья.

Ранее форум был анонсирован на совещании с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 октября 2023

Движение грузового транспорта ограничат на двух региональных дорогах в Пустошкинском районе
17 октября 2023

Наталья Ильина о развитии ПсковГУ – на «Серебряном дожде». Главное
17 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Улица Яна Фабрициуса практически готова к открытию
17 октября 2023

Техническое открытие движения состоялось на улице Яна Фабрициуса в Пскове
17 октября 2023

Останки 80 советских солдат перезахоронили в Невельском районе
17 октября 2023

Специалисты из других регионов готовы переехать в Псков для работы в мединституте ПсковГУ
17 октября 2023

Практические занятия прошли для членов отряда «Дружина» в Стругокрасненском районе
17 октября 2023

93% россиян сидят в интернете каждый день - исследование

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...