Российско-белорусский форум «Мосты дружбы» пройдёт в ПсковГУ в ноябре

16:06, 17 октября 2023, ПАИ

Российско-белорусский форум «Мосты дружбы» пройдёт в ПсковГУ с 17 по 19 ноября. Об этом рассказала ректор вуза Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В молодёжной политике Союзного государства мы много работаем. И теперь это очередное мероприятие, которое впервые пригласит проректоров по воспитательной работе всех вузов Белоруссии к нам», – рассказала она.

С 17 по 19 ноября участники форума обсудят две темы: стратегию молодёжной политики Союзного государства и различные проекты России и Белоруссии.

«Первой темой станет молодёжная дипломатия, и с нами будут работать две большие организации, которые отвечают за это в Российской Федерации: это фонд Горчакова и институт Русского зарубежья. И они к нам приедут работать с ребятами России и Белоруссии, рассказывать каноны молодёжной дипломатии, инструментарий молодёжной дипломатии, источник финансирования под это», – объяснила Наталья Ильина.

Во время работы с проректорами по молодёжной политике и воспитательной работе участники форума обсудят стратегию Союзного государства.

«Мы осознаём, что она [стратегия. – ПАИ] только создаётся, и под неё мы готовим календарь мероприятий, чтобы она складывалась. Это мы будем делать с «Росмолодёжью», – рассказала ректор ПсковГУ.

Участниками форума станут студенты белорусских вузов, входящих в состав консорциума «Российско-белорусский университетский союз «Вместе».

Она также добавила, что в форуме примут участие представители Министерства образования Республики Беларусь, республиканский молодёжный центр и белорусские коллеги института Русского зарубежья.

Ранее форум был анонсирован на совещании с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.