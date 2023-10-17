Ремонт спортзала в главном корпусе ПсковГУ планируют начать в 2024 году

15:43, 17 октября 2023, ПАИ

Ремонт спортзала в главном корпусе ПсковГУ планируют начать в 2024 году. Об этом рассказала ректор университета Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«То, что университет должен был сделать проектно-сметную документацию, пройти госэкспертизу, – это мы все сделали. Сейчас мы подали заявку на финансирование в Министерство науки и высшего образования. Нам обещают на 2024 год эти деньги. Как только они появятся, сразу же мы начнём делать», – подчеркнула она.

Ранее Наталья Ильина рассказала, что кровлю главного корпуса ПсковГУ полностью заменят.