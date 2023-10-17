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Общество

Кровлю главного корпуса ПсковГУ полностью заменят

Кровлю главного корпуса Псковского государственного университета полностью заменят в течение двух лет. На эти цели из федерального бюджета было выделено 28 миллионов рублей. Об этом рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Кровлю главного корпуса ПсковГУ полностью заменят. Фото: ПАИ

По словам Натальи Ильиной, после того как часть кровли главного корпуса вуза унесло ветром, её оперативно восстановили за счёт подрядчиков.

«Хорошо, что была стихия, потому что мы быстренько привели кровлю в порядок за счёт подрядчиков, которые у нас работают в университете. А также мы выбили денежные средства на полностью новую крышу главного учебного корпуса – 28 миллионов», – рассказала Наталья Ильина.

Она добавила, что получить финансирование удалось благодаря Министерству науки и высшего образования РФ, а также оперативному и грамотному составлению документации для ремонта кровли.

«Я надеюсь, что у нас будет новая крыша, старая давно требовала ремонта», – заключила ректор ПсковГУ.

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