Кровлю главного корпуса ПсковГУ полностью заменят

14:31, 17 октября 2023, ПАИ

Кровлю главного корпуса Псковского государственного университета полностью заменят в течение двух лет. На эти цели из федерального бюджета было выделено 28 миллионов рублей. Об этом рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам Натальи Ильиной, после того как часть кровли главного корпуса вуза унесло ветром, её оперативно восстановили за счёт подрядчиков.

«Хорошо, что была стихия, потому что мы быстренько привели кровлю в порядок за счёт подрядчиков, которые у нас работают в университете. А также мы выбили денежные средства на полностью новую крышу главного учебного корпуса – 28 миллионов», – рассказала Наталья Ильина.

Она добавила, что получить финансирование удалось благодаря Министерству науки и высшего образования РФ, а также оперативному и грамотному составлению документации для ремонта кровли.

«Я надеюсь, что у нас будет новая крыша, старая давно требовала ремонта», – заключила ректор ПсковГУ.