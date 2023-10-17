Математический сквер появится в ПсковГУ

15:02, 17 октября 2023, ПАИ

Математический сквер появится на территории сирингария у Псковского государственного университета. Об этом заявила ректор вуза Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Сквер должен превратиться в математический сквер или в детский сквер науки и технологии. Летом там должны появиться объекты инфраструктуры такого сквера», – рассказала она.

По словам Натальи Ильиной, на территории сквера буду расположены развивающие площадки.

«Там будут развивающие площадки для детей, и они, с одной стороны, познавательные, с другой стороны – развивающие, с третьей – досуговые», – отметила спикер.