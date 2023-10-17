93% россиян сидят в интернете каждый день - исследование

16:40, 17 октября 2023, ПАИ

93% россиян сидят в интернете каждый день, следует из исследования имеющегося у агентства «Вебер».

При этом 17% проводят в онлайне более восьми часов. Почти половина россиян тратит на интернет до четырех часов каждый день.

Также развеян миф о пожилых людях, которые не знают, что такое интернет. По данным «Вебера», 91% людей в возрасте 55-64 лет ежедневно пользуются интернетом, среди людей старше 65 лет этот показатель равен 87%.

Больше всего в интернете россиян привлекает информация о политике (41%), социальных проблемах (33%), международных отношениях (31%), развлекательный и юмористический контент (28%).

Только 2% интернет в первую очередь нужен для ведения личного блога. Лишь единицы отмечают, что целенаправленно используют интернет для онлайн-знакомств.

«Вебер» — проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.