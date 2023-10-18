Псковский кулинар участвует в шоу «Король десертов» на телеканале «Пятница!»

10:06, 18 октября 2023, ПАИ

Кулинар из Пскова Татьяна Иванова стала участницей нового выпуска шоу кулинарных рекордов «Король десертов» на телеканале «Пятница!». Об этом ПАИ сообщили в редакции телеканала.

Татьяна – кондитер. Она любит создавать фигурки людей из мастики.

«Я пришла на шоу для того, чтобы забрать кубок Агзамова. Я достойна этого и хочу показать, что мастика – это круто!» – подчеркнула она.

Отметим, что участники шоу сражаются за кубок Агзамова и денежный приз – миллион рублей. Каждую неделю они будут удивлять телезрителей и Рената Агзамова кондитерскими шедеврами: букетами цветов из зефира и шоколада, 3D-портретами и небоскрёбами из пряников, фарфоровыми сервизами из мастики и многим другим.

Самый сильный кондитер выпуска попадёт в финал, где вместе с другими участниками установит сладкий мировой рекорд.

Увидеть, удастся ли Татьяне из Пскова пройти все кулинарные испытания и попасть в финал проекта «Король десертов», можно уже сегодня, 18 октября, в 22:00 на телеканале «Пятница!».