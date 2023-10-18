Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский кулинар участвует в шоу «Король десертов» на телеканале «Пятница!»

Кулинар из Пскова Татьяна Иванова стала участницей нового выпуска шоу кулинарных рекордов «Король десертов» на телеканале «Пятница!». Об этом ПАИ сообщили в редакции телеканала.

Псковский кулинар участвует в шоу «Король десертов» на телеканале «Пятница!». Фото здесь и далее: редакция телеканала «Пятница!»

Татьяна – кондитер. Она любит создавать фигурки людей из мастики.

«Я пришла на шоу для того, чтобы забрать кубок Агзамова. Я достойна этого и хочу показать, что мастика – это круто!» – подчеркнула она.

Отметим, что участники шоу сражаются за кубок Агзамова и денежный приз – миллион рублей. Каждую неделю они будут удивлять телезрителей и Рената Агзамова кондитерскими шедеврами: букетами цветов из зефира и шоколада, 3D-портретами и небоскрёбами из пряников, фарфоровыми сервизами из мастики и многим другим.

Самый сильный кондитер выпуска попадёт в финал, где вместе с другими участниками установит сладкий мировой рекорд.

Увидеть, удастся ли Татьяне из Пскова пройти все кулинарные испытания и попасть в финал проекта «Король десертов», можно уже сегодня, 18 октября, в 22:00 на телеканале «Пятница!».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 октября 2023

Услышать произведения Баха смогут псковичи на органном концерте
18 октября 2023

IV Международный медиафорум проходит в Пскове
18 октября 2023

Епископ Псковский и Порховский Арсений возведён в сан митрополита
18 октября 2023

Утвердить границы зон охраны Анастасьевской часовни в Портянниково предстоит депутатам
18 октября 2023

Псковские полицейские спасли жизнь умирающей собаке
18 октября 2023

Студенческие отряды ПсковГУ помогли жителям деревни Самолва Гдовского района
18 октября 2023

Псковский кулинар участвует в шоу «Король десертов» на телеканале «Пятница!»
18 октября 2023

Псковские учителя приняли участие в форуме молодых преподавателей родных языков и родных литератур

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...