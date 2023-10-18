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Студенческие отряды ПсковГУ помогли жителям деревни Самолва Гдовского района

Студенческие отряды ПсковГУ помогли жителям деревни Самолва Гдовского района в рамках акции «Ольгинский десант». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Студенческие отряды ПсковГУ помогли жителям деревни Самолвы. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

В ходе благотворительных мероприятий студенты на два дня выехали в Самолву и привели в порядок дворы и огороды местных жителей, сложили дрова.

Кроме того, ребята очистили территорию школы, убрали мусор и сделали всё возможное, чтобы дети могли учиться в чистой и безопасной среде.

«Для нашего отряда особая честь помогать деревне, в которой мы уже работали на целине. Это место с тех дней стало для нас родным», – поделился впечатлениями командир стройотряда Даниил Mузакко.

«Ольгинский десант» – часть «Снежного десанта» Российских студенческих отрядов. Участники акции выезжают в отдаленные населённые пункты Псковской области для оказания помощи семьям и участникам специальной военной операции, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям.

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