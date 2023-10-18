Съёмки программы «Неизвестные маршруты России» завершены в Псковской области

12:53, 18 октября 2023, ПАИ

Съёмки программы «Неизвестные маршруты России» завершили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре региона.

На этой неделе тележурналисты побывали в Острове, на Кутаринской ферме, в усадьбе «Ореховно», в Полистовском заповеднике, на базе отдыха «Волынь», на частной сыроварне «Тремпелис», в мастерской у псковского кузнечного мастера, в конном клубе «Возрождение» и провели творческую встречу с художником Владимиром Травкиным в литературно-художественном музее истории Великой Отечественной войны имени И. А. Васильева.

«В программу для съемочной группы мы постарались включить уникальные локации нашего региона, в том числе не слишком известные широкому кругу туристов. Рады, что все намеченные планы нашим гостям удалось реализовать», – отметила директор Туристского информационного центра Лариса Семашко.

Съёмочная группа проекта «Неизвестные маршруты России» прилетела в Псков 9 октября. Авторы проекта знакомят зрителей с достопримечательностями региона и местами, где нечасто бывают туристы.