Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Съёмки программы «Неизвестные маршруты России» завершены в Псковской области

Съёмки программы «Неизвестные маршруты России» завершили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре региона. 

Съёмки программы «Неизвестные маршруты России» завершены в Псковской области. Фото: ТИЦ Псковской области

На этой неделе тележурналисты побывали в Острове, на Кутаринской ферме, в усадьбе «Ореховно», в Полистовском заповеднике, на базе отдыха «Волынь», на частной сыроварне «Тремпелис», в мастерской у псковского кузнечного мастера, в конном клубе «Возрождение» и провели творческую встречу с художником Владимиром Травкиным в литературно-художественном музее истории Великой Отечественной войны имени И. А. Васильева.

«В программу для съемочной группы мы постарались включить уникальные локации нашего региона, в том числе не слишком известные широкому кругу туристов. Рады, что все намеченные планы нашим гостям удалось реализовать», – отметила директор Туристского информационного центра Лариса Семашко.

Съёмочная группа проекта «Неизвестные маршруты России» прилетела в Псков 9 октября. Авторы проекта знакомят зрителей с достопримечательностями региона и местами, где нечасто бывают туристы. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 октября 2023

Съёмки программы «Неизвестные маршруты России» завершены в Псковской области
18 октября 2023

Олег Газманов выступит в Пскове
18 октября 2023

Выставка кружева народа сето открылась в Сигово
18 октября 2023

Услышать произведения Баха смогут псковичи на органном концерте
18 октября 2023

Епископ Псковский и Порховский Арсений возведён в сан митрополита
18 октября 2023

Утвердить границы зон охраны Анастасьевской часовни в Портянниково предстоит депутатам
17 октября 2023

«Большие гастроли» Архангельского театра кукол стартовали в Пскове
17 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Открытие выставки «Любуюсь Псковом»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...