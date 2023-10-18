О трагедии жителей деревни Ланёва Гора, рассказали псковичам

18:04, 18 октября 2023, ПАИ

Патриотическое мероприятие «Без срока давности» прошло в Псковской детской экологической библиотеке «Радуга». Оно было приурочено к памятной региональной дате – Дню памяти жителей сожжённых деревень (22 октября). Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

На встрече краевед Ольга Яковлева рассказала о трагедии жителей деревни Ланёва Гора Псковского района, 55 жителей которой были расстреляны нацистскими карателями в октябре 1943 года. Сотрудница музея познакомила гостей с передвижной выставкой, которая посвящена псковской трагедии и представила книгу, которую издали в память о сожжённой деревне.

Завершилось мероприятие просмотром документального фильма Мурада Камалова и Виталия Михайлова «Дело о Ланёвой Горе». Также читатели библиотеки передали свечу памяти, которая будет гореть на месте захоронения в деревне.