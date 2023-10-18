Почти 40 килограммов монет обнаружили псковские таможенники в кабине грузовика

13:47, 18 октября 2023, ПАИ

10 620 монет из различного металла, разных стран, годов выпуска и достоинства обнаружили в автомобиле сотрудники таможни на российско-эстонской границе. Их общий вес превышает 38,8 килограмма. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Таможенники осмотрели автомобиль, въезжающий с товаром из Эстонии, с применением инспекционно-досмотрового комплекса. На полученном рентгеновском изображении сотрудники выявили нехарактерные затемнения в области кабины. После этого таможенники приняли решение о проведении досмотра.

Среди десятка тысяч монет сотрудники таможни выявили 11 фартингов и пенни, изготовленных более 100 лет назад.

Водитель пояснил, что с просьбой к нему перевезти через границу монеты обратился незнакомый человек и не предупредил его, что этот товар необходимо декларировать.

«Водитель с большим опытом работы международных перевозок, русскоговорящий иностранец утверждал о незнании таможенных правил. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ, назначена таможенная экспертиза», – пояснил начальник таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска «Куничина Гора» Роман Сушинский.