Границы Полистовского заповедника изменились

18:41, 18 октября 2023, ПАИ

Работу по разработке и печати новых информационных стендов проводят сотрудники Полистовского заповедника в связи с новыми границами охранной зоны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

Площадь охранной зоны увеличилась с 17 279 до 21 176 гектаров. Новые таблички установят вдоль границ охранной зоны.

В заповеднике отметили, что предыдущее постановление об установленных границах потеряло свою юридическую силу. Ранее 80 % Полистовского заповедника занимала болотистая местность, а для сохранения и поддержания биологического разнообразия необходимы и другие типы природных сообществ, например леса и луга. Теперь видовое разнообразие Полистовского заповедника составило 38 зарегистрированных видов птиц, занесённых в Красные книги России и Псковской области, и 11 видов растений, включённых в Красную книгу Псковской области.

«Включение новых территорий в охранную зону Полистовского заповедника позволит инспекторам производить здесь противопожарные мероприятия. Особенно важно это на берегах озера Полисто, где неоднократно вспыхивали торфяные и лесные пожары», – подчеркнули в Полистовском заповеднике.

В Бежаницком районе исключили из охранной зоны участок в районе Несвино. Полностью включили в охранную зону урочище Ухошино, участок правого берега реки Полисти в районе урочищ Залужье и Борок. Эти участки граничат с общедоступными охотничьими угодьями. В районе Ухошино охранная зона полностью отсутствовала, на других участках была менее одного километра. Кроме того, в охранную зону полностью включён участок «Ратчинская дача». В Локнянском районе утверждены и узаконены участки для сбора клюквы.

«Ширина охранной зоны теперь не менее одного километра на всем её протяжении, что позволит сохранить не только природу заповедника, но и ценные сообщества редких видов растений на территории охранной зоны, например рядом с берегами реки Цевлы, а возле озера Полисто это поможет сохранить места гнездования птиц», – отметили в заповеднике.

При этом режим особой охраны памятника природы «Озеро Полисто», а также его частичное включение в проектируемую охранную зону не предполагают полного запрета на лов рыбы и другие виды хозяйственной деятельности.

Отметим, что охранная зона – неотъемлемая часть заповедника при проведении научных исследований, охраны территории и экологического просвещения. Она является буферной зоной и связана с территорией заповедника едиными биологическими процессами. В частности, значительная часть животного населения обитает временно или постоянно на территории как заповедника, так и охранной зоны.