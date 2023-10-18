Великолукские студенты привели в порядок объекты культурного наследия города

18:17, 18 октября 2023, ПАИ

Второй день осеннего месячника по благоустройству территории Великих Лук состоялось сегодня, сообщает портал Luki-News со ссылкой на МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки».



Фото: МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки»



Фото: МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки»



Фото: МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки»



Фото: МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки»







Студенты Великолукской государственной сельскохозяйственной академии (ВГСХА) инженерного факультета под руководством Артёма Полено и ФТЖиА под руководством куратора Ксении Цветковой убрали объекты культурного наследия, а именно – Великолукскую крепость и Мемориальный дом-музей академика Виноградова.