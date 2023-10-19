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Общество

Россия стала самым бюджетным из популярных турнаправлений на ноябрь

Россия стала самым бюджетным из популярных туристических направлений на длинные ноябрьские праздники, однако топ по спросу на эти даты занимают Таиланд, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает РИА Новости со ссылкой на Travelata.

«Россия стала самым бюджетным из популярных туристических направлений на ноябрь 2023 года. Однако даже это направление за год подорожало на треть – с 40 тысяч рублей до 52 тысяч. Стоит отметить, что продажи туров внутри России сильно упали», — рассказали в сервисе.

Аналитики отметили, что три первые позиции в рейтинге отечественных направлений занимают курорты Большого Сочи: Имеретинский, Сочи-Центр и Адлер. На четвертой позиции Санкт-Петербург. Замыкает список самых популярных российских курортов Эсто-Садок. «Несмотря на то что горнолыжный сезон еще не начался, туристы начали активно приобретать такие туры. В прошлом году в рейтинг попал также Калининград, но в этом году отдыхающие мало им интересуются», — сообщили в компании.

«В этом году три первых места рейтинга (включая РФ и международные направления) в ноябре заняли исключительно пляжные направления. Россияне хотят греться на солнце, и цены их совсем не смущают. Таиланд (средний чек 233 тысячи рублей) и Египет (средний чек 195 тысяч рублей) выбирают одинаково часто – 23% и 22% отдыхающих, следом идут ОАЭ с самым высоким средним чеком 254 тысячи рублей», — рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев.
В сервисе отметили, что в сумме доля Таиланда, Египта и ОАЭ составила более 60% от всех направлений, выбранных для отдыха россиянами в последний осенний месяц года. «Турецкие курорты опустились на пятую строчку (11%) [и заняли место после России. — Ред.]. И поскольку для данного направления уже закончился сезон, снизился и средний чек — до 162 тысяч рублей», — указали в Travelata.
 

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