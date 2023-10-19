Несколько мемориальных досок в честь псковских военных разместят на городских зданиях

14:12, 19 октября 2023, ПАИ

Вопрос об установке мемориальной доски погибшему на Украине кавалеру ордена Мужества, гвардии сержанту Павлу Богатыреву на здании лицея № 4 обсудили члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

В феврале 2022 года колонна военнослужащих, в составе которой был Павел Богатырев, попала в засаду, его боевая машина была подбита. Гвардии сержант покинул горящую машину, чтобы отдать указания для уничтожения противника.

Также участники заседания рассмотрели вопросы об установке мемориальных досок кавалерам ордена Мужества, гвардии старшему сержанту Владимиру Соседову и гвардии младшему сержанту Илье Гаврилову на здании ППК, Герою Российской Федерации, гвардии лейтенанту Денису Дементьеву – на фасаде здания лицея № 8, ветерану Великой Отечественной войны и пограничной службы, капитану третьего ранга Ивану Новожилову – на стене дома № 38 на Октябрьском проспекте.