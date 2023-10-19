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Общество

Михаил Ведерников познакомился с лучшими проектами бизнес-акселератора Lady007

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с финалистками бизнес-акселератора Lady007 сегодня, 19 октября. Федеральный проект стартовал летом этого года, и за это время предпринимательницы региона создали и реализуют самые разные проекты – от выращивания чеснока до производства шоколада и женских сумок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Михаил Ведерников познакомился с лучшими проектами бизнес-акселератора Lady007. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников поздравил участниц, которые не только успешно прошли образовательный модуль, но и стали финалистами бизнес-акселератора. Кроме того, один из итогов проделанной работы – создание отделения ассоциации «Женщины бизнеса» в Псковской области. «У нас деловых активных женщин много. Верю в будущее этого движения», – заметил Михаил Ведерников.

Председатель регионального отделения ассоциации «Женщины бизнеса» Ирина Владимирова рассказала о первых шагах организации, объединившей 35 активных предпринимательниц, которые возглавляют крупные предприятия Пскова и области. «Бизнес-акселератор послужил катализатором выявления и объединения активных, инициативных женщин, которые неравнодушны не только к своему бизнесу, но и региону в целом. Мы друг друга увидели, услышали и объединились. Когда окружаешь себя сильными людьми, ты и сам растешь, двигаешься и развиваешься», – подчеркнула Ирина Владимирова. Она также добавила, что формируется повестка мероприятий на ближайшие полгода. В их числе – мероприятия по борьбе с профессиональным выгоранием и по решению кадровых вопросов.

Михаил Ведерников в свою очередь порекомендовал наладить сотрудничество с ПсковГУ и региональным комитетом по труду и занятости, который готов адресно выстраивать работу под запросы работодателей.

На встрече губернатору были представлены лучшие проекты бизнес-акселератора, которые придумали и осуществляют предпринимательницы региона. В первую очередь внимание было приковано к тройке лидеров. Это проект «Ласточкин сад», в рамках которого планируется создать в Великолукском районе гостевой дом с комплексом услуг для маломобильных граждан. Один такой дом с доступной средой создан в Великих Луках. Автор проекта Анастасия Князькова заметила, что они готовы активно включиться в программу по реабилитации участников СВО с инвалидностью.

Ещё один проект посвящён выращиванию в Великолукском районе озимого чеснока. Анна Бердышева рассказала Михаилу Ведерникову о своём небольшом хозяйстве и представила достоинства своего основного продукта – чеснока, под выращивание которого уже занято 1,5 гектара земли. «Сначала я стеснялась говорить о своей работе, но после акселератора уже не стесняюсь. Мы очень гордимся нашим чесноком. Наш продукт уже поехал в Башкортостан, Набережные Челны, Астрахань. Привлекаем внимание к сельскому хозяйству, к тому, что и в деревне есть жизнь», – заметила предпринимательница. Губернатор предложил продумать развитие проекта в направлении агротуризма.

В тройке лидеров и проект псковички Дарьи Владимировой по пошиву женских сумок. «Акселератор помог мне проявить себя, поверить в то, что хендмейд может выйти за пределы дома. Сейчас готовимся к открытию производства. Идёт регистрация товарного знака. В планах открыть магазин», – поделилась планами автор проекта и рассказала, что уже сейчас заказы расписаны до января.

Кроме того, на встрече предпринимательницы рассказали главе региона о проектах, которые хоть и не стали победителями, но вошли в число финалистов бизнес-акселератора. Они представляют самые разные сферы, начиная от вопросов коммунальной грамотности, бухгалтерского сопровождения бизнес-проектов до создания авторского шоколада.

По итогам неформальной встречи Михаил Ведерников пообещал, что будет проработан вопрос интеграции проектов и наработок в областные мероприятия и программы. «Вы активные, классные и энергичные, с кучей идей. Понимаю, что все безумно заняты, с кучей вопросов и задач, которые нужно решить, но все же вы нашли возможность выйти из зоны комфорта, поработать над собой, объединиться вместе. Сделаем все, чтобы интегрировать все это в нашу работу, чтобы эта сила работала, в том числе и в интересах Псковской области», – заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Пскове подвели итоги бизнес-акселератора Lady007.

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