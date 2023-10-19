Свадебные платья на 1,5 млн рублей не пропустили через границу в Псковской области

15:43, 19 октября 2023, ПАИ

Партию свадебных платьев пытался незаконно провезти гражданин Молдовы через российско-латвийскую границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Сотрудники таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска «Бурачки» при таможенном контроле обнаружили в багаже гражданина Молдовы 38 незадекларированных свадебных платьев.

В четырех багажных сумках иностранец вез в страны Евросоюза новые свадебные платья, шлейф и отрез ткани. Платья различных моделей и размеров были упакованы в индивидуальные пакеты. Предварительная стоимость украшенных пайетками, бисером и стразами платьев для невест превышает 1,5 миллиона рублей.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

В рамках дела товар был изъят, назначена товароведческая экспертиза.

Ранее сообщалось, что другой гражданин Молдовы пытался провезти через границу в Псковской области 56 литров вина, 224 килограмма испанского хамона и другие деликатесы.