Наталья Мельникова: Мемориальная доска – знак исторической памяти

16:13, 19 октября 2023, ПАИ

Знаком исторической памяти назвала председатель комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы Наталья Мельникова решение вынести вопрос об установлении памятных досок на сессию городской Думы. Об этом с заседания профильного комитета сообщает корреспондент ПАИ.

«Такой знак образует своеобразный канал коммуникации, через который город передаёт «послания» из прошлого, адресованные настоящему и будущим поколениям псковичей», – сказала депутат, заметив, что Павел Богатырев, доску памяти которому хотят установить на здании лицея № 4, «героически погиб, защищая нашу страну и жителей Донбасса».

Также на профильном комитете депутаты рассмотрели вопросы об установке мемориальных досок кавалерам ордена Мужества, гвардии старшему сержанту Владимиру Соседову и гвардии младшему сержанту Илье Гаврилову на здании ППК, Герою Российской Федерации, гвардии лейтенанту Денису Дементьеву – на фасаде здания лицея № 8, ветерану Великой Отечественной войны и пограничной службы, капитану третьего ранга Ивану Новожилову – на стене дома № 38 на Октябрьском проспекте.