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Общество

Жители Псковской области смогут сократить расходы на связь на 50%

Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске партнёрской программы с оператором фиксированной связи в Псковской области «Телесети Плюс». Подключив домашний интернет и мобильную связь одновременно, жители Пскова и области смогут сэкономить на услугах до 50 % и оплачивать их по принципу «одного окна» по номеру мобильного телефона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Жители Псковской области смогут сократить расходы на связь на 50%. Фото: ПАО «МТС»

В зоне покрытия МТС и «Телесети Плюс» Псков и ещё 17 населённых пунктов Псковской области, среди которых Пушкинские Горы, Печоры, Порхов, Струги Красные, Дедовичи, Невель и другие. Теперь жители этих городов и посёлков могут подключить домашний интернет на скорости от 100 Мбит/сек, онлайн-кинотеатр KION, а также мобильную связь МТС с большим пакетом минут, гигабайтов и смс. Для абонентов предусмотрены и дополнительные выгодные опции, например, можно объединить близких в группу и совместно пользоваться мобильным интернетом и пакетами минут, при этом звонить друг другу бесплатно и без ограничений.

«Воспользоваться выгодным комплексным предложением смогут порядка 95 тысяч семей. По нашим подсчётам, подключив пакет услуг, жители в первые три месяца смогут сэкономить больше половины стоимости. А затем годовая выгода составит около 3 600 рублей в год. Кроме того, за счёт объединения услуг в один пакет станет гораздо проще контролировать расходы всей семьи на связь и оплачивать один счёт вместо нескольких», – отметила директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Проверить возможность подключения, а также узнать подробности программы можно по ссылке.

Реклама. ПАО «МТС».

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