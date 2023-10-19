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Общество

Школы Пскова не имеют права требовать у родителей приобретать инвентарь для уроков – управление образования

В редакцию Псковского агентства информации обратились родители одной из школ Пскова. Они рассказали, что им был выдан список инвентаря, который необходимо приобрести детям для уроков технологии. В списке: ящик для инструментов, пила, молоток и так далее. По мнению родителей, школа не имеет права требовать у них приобретать инвентарь, а должна обеспечить им детей сама.

Ситуацию прокомментировали в управлении образования администрации Пскова. «У учебного заведения (средней школы) законные основания требовать от родителей обучающихся приобретения инвентаря для уроков технологии отсутствуют. Согласно части 1 статьи 35 Закона об образовании школа должна бесплатно обеспечивать своих учащихся средствами обучения и воспитания. Все потребности учреждений образования полностью покрываются бюджетом», – сообщили ПАИ в управлении образования.

При этом, отметили в ведомстве, не исключается возможность приобретения материалов для обучения родителями обучающихся только на добровольной основе и по собственному желанию.

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