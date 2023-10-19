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Политика

Денис Салий: Рассчитываем в 2024 году принять в Псковской области международное мероприятие

Первый заместитель губернатора Псковской области – руководитель представительства региона при правительстве России Денис Салий встретился с директором департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития России Анной Поповой.

Денис Салий встретился с директором департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития России Анной Поповой

«Обсудили вопросы участия Псковской области в международной активности Минэкономразвития, а также ход рассмотрения предложений губернатора Михаила Ведерникова», – сообщил ПАИ Денис Салий.

«Региону важно развивать международное сотрудничество. Это новые рынки для псковских производителей и источник потенциальных инвесторов, создающих новые рабочие места. Будем на регулярной основе представлять потенциал региона в рамках работы межправкомиссий. Также рассчитываем в 2024 году принять у себя в регионе одно из международных мероприятий», – отметил первый заместитель губернатора.

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