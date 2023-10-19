Более 27 км региональной трассы в Псковской области обновят по нацпроекту

18:46, 19 октября 2023, ПАИ

Более 27 км региональной трассы Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса обновят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в этом году специалисты отремонтируют более 9,6 км на двух участках трассы, сообщили ПАИ в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Автомобильная дорогая является важной транспортной артерией для жителей Стругокрасненского и Плюсского районов, она обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта и проезд на федеральную трассу Р-23, отметили в комитете.

Кроме того, первый участок (км 7+900 – км 9+500) проходит через населённый пункт Новоселье в Стругокрасненском районе и обеспечивает подъезд к сельской школе и дому-интернату для престарелых и инвалидов.

На этом участке уже выполнены все подготовительные работы, отремонтированы водопропускные трубы, а также завершаются работы по устройству асфальтобетонного покрытия, говорится в сообщении.

Второй участок (км 50+960 – км 59+030) находится в Плюсском районе и является прямым подъездом к посёлку Плюсса. Здесь подрядчик отфрезеровал изношенное дорожное покрытие на проезжей части, сейчас ведутся работы по восстановлению существующей укреплённой части обочин и виражей, ремонт водопропускных труб.

До конца ноября на этих участках отремонтируют пересечения, примыкания и съезды, укрепят обочины и откосы, выполнят ремонт существующих автобусных остановок. Для безопасности дорожного движения вблизи социальных учреждений будут установлены искусственные дорожные неровности, шумовые полосы, пешеходное ограждение, нанесена дорожная разметка.

В следующем году ремонт автомобильной дороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса продолжится, специалистам предстоит привести в нормативное состояние ещё около 17,5 км трассы на трёх участках (км 18+438 – км 32+538, км 33+597 – км 33+897, км 40+450 – км 43+500). Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят более 27 км дороги.

Обновлением трассы занимается подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области.

Стоимость контракта – более 575 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета.