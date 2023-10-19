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Общество

Более 100 детских иллюстраций собрали для «Псковской краеведческой азбуки»

Организаторы краеведческого образовательно-патриотического проекта «Псковская краеведческая азбука» завершили сбор работ, которые станут иллюстрациями реального издания краеведческой азбуки, предназначенной для детей младшего и среднего школьного возраста. Всего в оргкомитет поступило более 100 иллюстраций, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодёжный центр

Иллюстрации поступили от детей из девяти воскресных школ Пскова – храма Михаила и Гавриила Архангелов с Городца, храма Успения Божией Матери в Бутырках, храма Успения Божией Матери с Полонища, храма Успения Божией Матери с Пароменья, храма Святителя Василия Великого на Горке, воскресной школы Спасо-Елеазаровского монастыря, храма Святого Благоверного Князя Александра Невского, воскресной школы храма Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии, а также гимназии № 29 с углублённым изучением основ православной культуры.

Проекту также помогли директор и педагоги творческой школы-студии «Полосатый кот», которые ведут большую краеведческую работу с детьми. Несколько иллюстраций представила также детская художественная школа.

Отмечается, что краеведческая азбука включает в себя персоналии и главнейшие достопримечательности Псковского края: на каждую букву – одно или два имени или названия с кратким описанием каждого. Изюминкой издания станут детские высказывания о персоналиях и достопримечательностях азбуки, которые заменят сухие и скучные факты, – азбука получится действительно детской, подчеркнули в Псковском молодёжном центре.

Кроме того, в рамках проекта для воспитанников воскресных школ провели три экскурсии: в музей романа «Два капитана» библиотеки имени Каверина, в музей-квартиру Спегальского и в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря.

Сейчас оргкомитет приступает к разработке дизайна издания.

Проект реализуется при участии Псковской епархии РПЦ за счёт грантовой поддержки городского конкурса молодёжных проектов «Есть идея».

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