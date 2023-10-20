«Москвич» и УАЗ: какие еще автомобили рекомендовано закупать российским чиновникам

10:23, 20 октября 2023, ПАИ

Исполняя поручения президента о приоритетном использовании чиновниками российских легковых автомобилей, Минпромторг рекомендовал госслужащим приобретать машины шести марок, включая Lada и УАЗ, Haval, «Москвич» и Evolute, сообщили ПАИ в пресс-службе министерства.

«Отечественными предприятиями уже выпускается широкий ряд моделей с разнообразными техническими характеристиками и оснащением (шесть брендов и более 20 моделей), которые способны обеспечить потребности различных уровней должностных лиц. Производственные мощности также позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур», – говорится в сообщении пресс-службы.

Министерство рекомендовало для закупки легковые автомобили Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus (Senat, Komendant), «Москвич» (3, 3е, 6), а также выпускаемые липецким «Моторинвестом» Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky) и локализованные в Тульской области автомобили китайского Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

Перечень планируется актуализировать по мере выхода на рынок новых моделей российского производства.

«В приоритетном порядке следует рассматривать высоколокализованные модели, однако закупка тех автомобилей, уровень локализации которых на данный момент является ниже порогового значения для доступа к госзакупкам, может осуществляться по специальному разрешению», – отметили в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны пересесть на автомобили отечественного производства.