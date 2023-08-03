Все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях – Владимир Путин

15:29, 03 августа 2023, ПАИ

Российские чиновники должны пересесть на автомобили отечественного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности, пишет ТАСС.

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить [закупки. – ПАИ], сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», – сказал глава государства.

Он также отметил, что «где-то будет поскромнее, чем раньше». Президент России подчеркнул, что это, наоборот, будет хорошо, и «ничего страшного» в этом нет.

«Всё это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов автомобилей и другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это», – заключил глава государства.