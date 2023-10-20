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Спорт

Чемпионат и первенство по настольному теннису пройдут в Великих Луках

Чемпионат и первенство города по настольному теннису пройдут в Великих Луках 28 и 29 октября. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат и первенство города пройдут в Великих Луках. Фото ПАИ

Для участия в открытом первенстве города, которое пройдёт 28 октября, допустят теннисистов 2005 года рождения и моложе. Соревнования проведут в одиночных разрядах с разделением на две возрастные категории: спортсмены 2010 года рождения и моложе, а также юноши и девушки 2009 года рождения и старше. Одна игра будет состоять из пяти партий. Формат состязаний станет известен в день проведения соревнований.

Участников, которые займут призовые места, наградят грамотами, медалями и ценными призами.

Принять участие в чемпионате Великих Лук по настольном теннису смогут спортсмены, которые проживают в Великих Луках или Великолукском районе и имеют великолукский городской рейтинг.     

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ». 

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