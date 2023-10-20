Команда псковского управления Росгвардии победила на чемпионате по настольному теннису

11:53, 20 октября 2023, ПАИ

Команда управления Росгвардии победила на чемпионате всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» по настольному теннису, который прошёл в Пскове 19 октября. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Всего в турнире приняло участие восемь подразделений.

В общекомандном зачёте победу одержала сборная Управления Росгвардии по Псковской области. На втором месте оказалась команда МЧС во главе с областным рейтинговым спортсменом. Замкнула тройку лидеров сборная КФК-3.

В личном зачёте среди мужчин победу одержал Андрей Голишев, серебро досталось Артёму Дмитриеву, а бронза – Илкину Наджафову.

Виктория Кононова забрала золотую медаль в личном зачёте среди женщин. Второе место здесь завоевала Ксения Бобылева. Также в призах оказалась Ульяна Михайлова.

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