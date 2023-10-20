Попки могут переименовать в Псковской области

17:29, 20 октября 2023, ПАИ

Деревню Попки могут переименовать в Псковской области, пишет издание «Коммерсантъ».

Законопроект о порядке переименования населённых пунктов с «оскорбительными и уничижительными» названиями внесли в Госдуму РФ депутаты от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачёв.

В пояснительной записке к документу говорится, что жители таких населённых пунктов часто сталкиваются с насмешками и травлей, в том числе и дети, поэтому решают переехать или зарегистрироваться в другом месте.

Кроме того, в пояснительной записке упоминается, что на данный момент в России насчитываются сотни субъектов с оскорбительными названиями, например деревня Попки в Псковской области или Шалава – в Ярославской области, а также многие другие.

Однако смена топонима может осложняться тем, что «предполагает необходимость одобрения такого решения законодательным органом государственной власти субъекта России. Представители партии «Новые люди» хотят наделить полномочиями по смене названий населённых пунктов местные советы.