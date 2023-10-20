Пушкиногорский дом ветеранов собрал гуманитарную помощь для участников СВО

15:30, 20 октября 2023, ПАИ

Пушкиногорский дом ветеранов принял участие в сборе гуманитарной помощи для псковских солдат, участвующих в специальной военной операции. Все необходимые для военнослужащих вещи собрали благодаря пенсионерам, пишет Telegram-канал «Доброволец Псковской области».

Люди передали в Ресурсный центр добровольчества Псковской области продукты питания – консервы, сладости, чаи и крупы.

Участник Великой Отечественной войны Геннадий Василюк лично приехал в ресурсный центр, чтобы передать посылку солдатам.