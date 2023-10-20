Студент из Великих Лук выступит на международных соревнованиях

17:52, 20 октября 2023, ПАИ

Студент третьего курса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Анвар Аллахьяров выступит на международных соревнованиях по греко-римской борьбе, которые пройдут в албанской столице Тирана с 23 по 29 октября. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта.

В Тиране российские борцы выступят в качестве нейтральных атлетов. Спортсмен будет выступать в весовой категории до 60 килограммов.

Отметим, что в список атлетов из России, которые примут участие в соревнованиях, Анвара Аллахьярова внёс старший тренер сборной России по греко-римской борьбе, отвечающий за возрастную группу спортсменов до 23 лет, призёр Олимпийских игр Рустам Тотров.

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