Опубликовано положение о комитете по молодежной политике Псковской области

17:55, 20 октября 2023, ПАИ

На правовом портале Псковской области опубликовано постановление правительства региона о комитете по молодежной политике. Документ подписан губернатором Михаилом Ведерниковым и размещен сегодня, 20 октября, сообщает корреспондент ПАИ.

Документ вступает в силу на следующий день после официального опубликования, то есть 21 октября. Контроль за исполнением постановление возложен на заместителя губернатора Александра Серавина.

Согласно постановлению, председателю комитета по молодежной политике разрешено иметь трех заместителей, включая одного первого.

Согласно положению, задачей комитета является осуществление полномочий в сфере молодежной политики, добровольчества, Кроме того, на комитет будут возложены задачи по решению вопросов поддержки социально ориентированных НКО.



О том, что в структуре органов власти Псковской области появится комитет по молодежной политике, губернатор Михаил Ведерников заявил в июне 2023 года.