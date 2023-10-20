Активисты партии «Единая Россия» организовали субботники в Пскове и Великих Луках

22:39, 20 октября 2023, ПАИ

В Пскове и Великих Луках активисты партии «Единая Россия» устроили партийный субботник по уборке городских территорий в рамках осеннего месячника благоустройства. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении партии.

В Пскове от мусора очистили территорию у моста 50-летия Октября.

«Партийная команда убрала берег реки и вывезла несколько десятков мешком мусора. К уборке присоединились активисты «Молодой гвардии» и Псковский облсовпроф. Дружной командой помогли сделать город немного чище», – отметили активисты.

В Великих Луках общественный субботник состоялся в «Парке без границ». В уборе территорий приняли участие единороссы и члены «Молодой гвардии», сотрудники различных ведомств, городских предприятий общественных организаций, комитетов и управлений администрации Великих Лук провели уборку территории парка.

Основные силы были направлены на уборку и вывоз порубочных остатков ранее поваленных деревьев, веток, убирали и другой мусор. Всего в мероприятии приняло участие порядка сорока человек.