Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Рост рождаемости в России ожидается к 2027 году - Росстат

Рождаемость в России будет падать до 2027 года, после чего начнет медленно расти, но естественная убыль населения сохранится до 2046 года, прогнозирует Росстат.

По данным демографического прогноза до 2046 года, в 2027 году число новорожденных составит чуть более 1,140 миллиона, при этом число умерших достигнет почти 1,844 миллиона. Таким образом, естественная убыль населения составит 703 тысячи человек.

К 2045 году ожидается, что число родившихся увеличится до 1,426 миллиона, а число умерших немного снизится - до 1,828 миллиона человек.

По данным Росстата, естественная убыль населения России в 2022 году составила 599,6 тысячи человек, снизившись более чем в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом.
В 2021 году естественная убыль населения России составила 1,04 миллиона человек.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 октября 2023

Псковский школьник занял третье место в федеральном конкурсе «Абилимпикс»
21 октября 2023

Алексей Немов пригласил псковских детей на свое спортивное шоу в Москву
21 октября 2023

Облачная погода ожидается в Псковской области 22 октября

21 октября 2023

В Пскове началась противогололёдная обработка дорог
20 октября 2023

Михаил Ведерников поделился впечатлениями от встречи с финалистками бизнес-акселератора Lady007 
20 октября 2023

Проблемы буллинга и методы борьбы с ним обсудили в ПсковГУ
20 октября 2023

Активисты партии «Единая Россия» организовали субботники в Пскове и Великих Луках
20 октября 2023

На дорогах Псковской области продолжаются работы по восстановлению изношенных слоёв асфальта

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...