Рост рождаемости в России ожидается к 2027 году - Росстат

13:00, 21 октября 2023, ПАИ

Рождаемость в России будет падать до 2027 года, после чего начнет медленно расти, но естественная убыль населения сохранится до 2046 года, прогнозирует Росстат.

По данным демографического прогноза до 2046 года, в 2027 году число новорожденных составит чуть более 1,140 миллиона, при этом число умерших достигнет почти 1,844 миллиона. Таким образом, естественная убыль населения составит 703 тысячи человек.

К 2045 году ожидается, что число родившихся увеличится до 1,426 миллиона, а число умерших немного снизится - до 1,828 миллиона человек.

По данным Росстата, естественная убыль населения России в 2022 году составила 599,6 тысячи человек, снизившись более чем в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом.

В 2021 году естественная убыль населения России составила 1,04 миллиона человек.

