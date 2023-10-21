Кот Владыка переедет из Псково-Печерской обители в Крым

20:27, 21 октября 2023, ПАИ

Митрополит Тихон (Шевкунов) сообщил о переезде кота Владыки из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Крым. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ответил на ваши многочисленные сообщения, дорогие братья и сестры: кот Владыка обязательно приедет. Он тоже будет крымчанином», – говорится в сообщении.

Отметим, кот Владыка жил вместе с митрополитом Тихоном в годы его служения в Псковской митрополии и Псково-Печерском монастыре. Рыжий мейн-кун понравился псковичам, поэтому «по многочисленным просьбам» коту Владыке завели аккаунты в двух соцсетях.

Телеграм-канал кота сейчас насчитывает более 4,3 тысячи подписчиков, а аккаунте в VK – более 2,8 тысячи подписчиков. Почему кота назвали Владыкой, читайте здесь.