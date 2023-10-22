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Общество

Псковские кадеты посетили образовательный центр МЧС Белоруссии  

Кадеты пожарно-спасательных классов гимназии № 29 г. Пскова посетили образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС Белоруссии. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Здесь и далее: скриншот из видео в Telegram-канале Михаила Ведерникова

Ученики осмотрели 37 интерактивных площадок и экспозиции с технологиями дополненной и виртуальной реальности.

Ребята побывали в различных сценариях ЧС и учились принимать быстрые и верные решения.

Например, испытали на себе землетрясение девять баллов по шкале Рихтера, вспомнили, как правильно покидать задымлённое помещение, научились правильно сообщать о несчастном случае по телефону 112 и правильно себя вести в толпе.

«Это замечательная возможность для педагогов обменяться опытом, а для ребят – узнать много нового», – отметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что поездку для ребят организовали вместе с министром МЧС Александром Куренковым.

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