Субботник прошёл на улицах Яна Фабрициуса и Стахановской в Пскове

11:12, 23 октября 2023, ПАИ

Субботник прошёл на территории избирательного округа № 2 в Пскове около домов № 26 и 28 на улице Яна Фабрициуса и улице Стахановской, 19. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы со ссылкой на депутата по этому округу Алесю Михачёву.

Целью субботника было сделать округ чистым и ухоженным. Благодаря добровольцам удалось привести территорию в порядок и убрать мусор. «К огромному сожалению, могу в очередной раз заметить, что из проживающих в данных домах подключились всего несколько человек. Помните, как писал Антуан де Сент-Экзюпери в «Маленьком принце»? Есть такое твёрдое правило – встал утром, умылся, привёл себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету!» – отметила Алеся Михачёва.

Напомним, что ранее активисты партии «Единая Россия» организовали субботники в Пскове и Великих Луках. Они вывезли порубочные остатки ранее поваленных деревьев, веток и убрали мусор.