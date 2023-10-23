Новый творческий сезон открыла филармония Великих Лук

14:00, 23 октября 2023, ПАИ

Филармония Великих Лук открыла новый, 29-й творческий сезон. Мероприятие с участием творческих коллективов состоялось в школе искусств «Центр». Об этом пишет Luki-News со ссылкой на Великолукский драмтеатр.

Почётным гостем праздника стал баритон из Москвы Максим Щербицкий. Это лауреат российских и зарубежных конкурсов и фестивалей, солист международного фонда памяти Арно Бабаджаняна. Он выступил в дуэте с дирижером камерного хора «Кант» Юлией Штондой.

В этом году хор «Кант» празднует 40-летие. За четыре десятилетия заслуженный коллектив принимал участие во множестве концертов и конкурсов. На вечере солисты исполнили бессмертные произведения выдающихся классиков.

На открытии сезона зрители смогли также насладиться выступлением солистов филармонии – Елены Войтушко, Варвары Федоровой и её ученицы, юной скрипачки Прасковьи Новиковой.

«Это уже 29-й концертный сезон, за эти годы учреждение ЦЭВ уже было переименовано в детскую школу искусств, но свою услугу концертную и выставочную для нашего населения мы оказываем, более того, наш дом искусств за многие годы стал центром академической культуры для всех любителей классической музыки», – поделилась директор детской школы искусств «Центр» Наталья Плеханова.

В новом творческом сезоне детская школа искусств обещает порадовать великолучан интересными концертными программами.