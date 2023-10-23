Интерактивная программа «Псковский торг» пройдёт в кремле
28 октября в 15:00 в Приказной палате Псковского кремля состоится сборная интерактивная программа «Псковский торг», участники которой узнают все о главной торговой площади Пскова в XVI–XVII веках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Ведущие программы расскажут о средневековом псковском торге – центре экономической жизни всей Псковской земли, его местоположении и масштабах, а также о разнообразных торговых рядах и том, что там можно было купить. Участники узнают, откуда товары поступали в Псков, какими единицами измерения массы и длины пользовались в торговле, чем расплачивались за покупки.
Чтобы в полной мере почувствовать себя гостем средневекового рынка и заодно закрепить новые знания на практике, участники смогут измерить сукно аршином и взвесить товары на весах.
Место встречи: информационный центр музея (ул. Кремль, 4). Обязательна предварительная запись по телефону: 8 8112 72 45 74.
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