Интерактивная программа «Псковский торг» пройдёт в кремле

11:45, 23 октября 2023, ПАИ

28 октября в 15:00 в Приказной палате Псковского кремля состоится сборная интерактивная программа «Псковский торг», участники которой узнают все о главной торговой площади Пскова в XVI–XVII веках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Ведущие программы расскажут о средневековом псковском торге – центре экономической жизни всей Псковской земли, его местоположении и масштабах, а также о разнообразных торговых рядах и том, что там можно было купить. Участники узнают, откуда товары поступали в Псков, какими единицами измерения массы и длины пользовались в торговле, чем расплачивались за покупки.

Чтобы в полной мере почувствовать себя гостем средневекового рынка и заодно закрепить новые знания на практике, участники смогут измерить сукно аршином и взвесить товары на весах.

Место встречи: информационный центр музея (ул. Кремль, 4). Обязательна предварительная запись по телефону: 8 8112 72 45 74.