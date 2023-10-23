Суд обязал псковского предпринимателя выплатить долг «Экопрому»

16:53, 23 октября 2023, ПАИ

Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области – ООО «Экопром» продолжает работу по сокращению задолженности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по оплате за услугу «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами». Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Так, арбитражный суд Псковской области вынес решение в отношении индивидуального предпринимателя А. А. Дмитриева о взыскании задолженности в пользу ООО «Экопром» в размере 35 723 рублей, пени и госпошлины.

«Количество должников среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уменьшается», – отметили в сообщении.