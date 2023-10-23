Итоги аварийно-восстановительных работ обсудил псковский губернатор с руководителем регионального филиала «Россети Северо-Запад»

15:02, 23 октября 2023, ПАИ

Итоги аварийно-восстановительных работ и реализацию мероприятий по модернизации инфраструктуры электросетевого комплекса Псковской области губернатор Михаил Ведерников обсудил с директором регионального филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Максимом Долголевым. В этом месяце сразу три шторма прошли через территорию Псковской области. Зафиксировано более четырёх тысяч падений деревьев на линии электропередачи, что привело к более чем тысяче обрывов и 93 сломанным опорам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С первого дня непогоды филиал был переведен на круглосуточный режим работы, рассказал Максим Долголев. В устранении последствий стихии приняли участие более 160 бригад, в том числе из соседних регионов, и порядка 150 единиц техники. В результате работы было восстановлено более 10 тысяч трансформаторных подстанций. Введены в работу 740 линий электропередачи на участках общей протяженностью более 12 тысяч километров.

Усложняла работу, по словам руководителя ведомства, удаленность некоторых населенных пунктов и необходимость осмотра сотни километров линий электропередачи, находящихся в труднодоступной местности. «В таких случаях сложно спрогнозировать время подачи электроэнергии в дома. Вместе с тем мы постоянно находились на связи с жителями региона», – отметил он.

Михаил Ведерников поблагодарил энергетиков за качественно и профессионально выполненную работу, но обратил внимание, что в период последних отключений граждане жаловались, что на звонки им отвечает робот и люди не могут получить ответ – принята заявка или нет. В то же время некоторые повторные заявки принимаются как новые. «Мы все подключены к решению вопросов обеспечения жителей электроэнергией, но нужно, чтобы в аварийные периоды нагрузка была в первую очередь на кол-центр, операторы которого давали бы гражданам исчерпывающий ответ. В этой части нужно исключить формальный подход», – подчеркнул губернатор.

Директор регфилиала ПАО «Россети Северо-Запад» рассказал, что компания регулярно отрабатывает сообщения, полученные из социальных сетей. Кроме того, специалисты проводят работу по усовершенствованию нейросетевого агента. «Его задача – увеличить количество принимаемых заявок, однако он не исключает возможность потребителя связываться с оператором контакт-центра. Мы сами заинтересованы в том, чтобы иметь оперативную информацию о наличии проблем и о восстановлении энергоснабжения», – обозначил Максим Долголев.

Помимо работы по оперативному взаимодействию с гражданами важно обратить внимание на слабые места электросетевого комплекса региона и по максимуму их закрыть, сказал губернатор. Многие из них были обнаружены в том числе во время последних ураганов.

«Анализ ситуации проводится постоянно, на особом контроле участки, линии которых подверглись повторным отключениям. В том числе исходя из этих данных формируется, планируется и осметчивается ремонтная программа следующих периодов. В этом году на эти цели уже направлено порядка 570 млн рублей», – заверил Максим Долголев.

В завершение рабочей встречи губернатор подчеркнул, что энергетики всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны правительства области. Максим Долголев со своей стороны поблагодарил Михаила Ведерникова за конструктивное взаимодействие.

«У нас с вами общая задача», – заключил губернатор.