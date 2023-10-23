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Великолукская межрайонная больница получит статус филиала областной больницы

После объединения Великолукской межрайонной больницы медучреждение получит статус филиала Псковской областной клинической больницы, сообщила корреспонденту ПАИ председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Фото: «Luki-News»

«В первую очередь, объединение должно помочь выстроить единое административно-хозяйственное управление, повысить статус медицинской организации и поднять качество оказания медицинской помощи населению юга области до современных стандартов, которым соответствует Псковская областная клиническая больница. После объединения Великолукская межрайонная больница получит статус филиала Псковской областной клинической больницы», — написала Марина Гаращенко.

Также она рассказала, что сегодня, вместе с главным врачом Псковской областной клинической больницы Евгением Панферовым, она встретилась с коллективом Великолукской больницы, где было предложено создать рабочую группу, которая будет прорабатывать возникающие в процессе объединения вопросы. В её состав войдут активные сотрудники Великолукской межрайонной больницы. 

«Великолукская больница оказалась в административном, экономическом, кадровом кризисе. Сложившаяся ситуация не позволяет пациентам получать качественную медицинскую помощь в южной зоне нашей области», — считает председатель комитета.

При этом она опровергла слухи о сокращении сотрудников и оптимизации больницы.

Напомним, что о планах объединить Великолукскую межрайонную больницу с Псковской областной больницей сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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