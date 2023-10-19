Михаил Ведерников сообщил о планах объединить Великолукскую межрайонную больницу с Псковской областной больницей

17:45, 19 октября 2023, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников сообщил о планах объединить Великолукскую межрайонную больницу с Псковской областной клинической больницей. Такое заявление он сделал на встрече с главными редакторами районных газет в рамках IV Псковского медиафорума, сообщает корреспондент ПАИ.

Отвечая на вопрос редактора газеты «Великолукская правда. Новости», он коснулся вопроса судьбы Великолукской межрайонной больницы:

«Тему объединения иногда поднимают коллеги. Я отношусь осторожно к ней. Важно, чтобы за объединением не последовала бездумная оптимизация. Мы приняли решение об объединении, у нас уже есть хороший пример. Псковская областная больница – это махина. Мы считаем, что будет правильно, если это будет одно юридическое лицо, если это будет одна больница с филиалом. Про оптимизацию сейчас речь не идет, но речь идёт в хорошем смысле про единовластие, потому что в Великолукской больнице, честно говоря, бардак, который мы, к своему сожалению, так как тяжело «дотянуться», за несколько лет прекратить не смогли», – сказал глава региона.

«Ко мне несколько десятков обращений приходит в соцсетях. Думаю, что мы примем окончательное решение. Сейчас в ручном режиме, когда обращения поступают, мы, собственно, и работаем в формате областной клинической больницы, выдергивая оттуда пациентов, в ручном режиме направляя сюда, чтобы просто не потерять людей», – подчеркнул он.

Вопрос об объединении двух медучреждений находится на контроле главы региона.