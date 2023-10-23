Почти 100 участников собрало первенство по рукопашному бою в Пскове

17:08, 23 октября 2023, ПАИ

99 спортсменов приняли участие в первенстве по рукопашному бою, которое прошло в Пскове 22 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации по рукопашному бою.

Больше всего медалей завоевали бойцы псковской спортшколы «Мастер» – воспитанники тренеров Владимира Евдокимова, Рафаэля Керимова и Дины Дымовой. Также несколько наград завоевала команда спортклуба «Ратник» под руководством Александра Садкова и Дианы Лободиной. Воспитанники Евгения Павловского, представляющие спортивный клуб «Дзюшинкан», тоже много раз становились на пьедестал почёта.

Соревнования проводились как личные, отборочные к первенству области.

«У нас, как у организаторов, в этом году выстроилась серьезная линия: город – область – СЗФО. Уже 5 ноября лучшие бойцы города примут участие в чемпионате и первенстве Псковской области по рукопашному бою и, пройдя уже более серьезный отбор, с 1 по 3 декабря выйдут на ковры чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа, которые также пройдут в Пскове. Псков впервые будет принимать у себя межрегиональные соревнования, мы все чувствуем серьезность момента и активно готовимся», – рассказала президент Псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».