Крепкий тыл – уверенные защитники. Как «Берегиня» из Пскова помогает семьям участников СВО

13:38, 26 октября 2023, ПАИ

Поддержать, сберечь и стать крепким тылом – всё это не пустые слова для тех, кто с начала специальной военной операции помогает семьям военнослужащих. В Пскове же в 2023 году при поддержке Фонда президентских грантов начал работу проект «Берегиня». В интервью Псковскому агентству информации руководитель Семейного центра «Дети Индиго», психолог Ирина Стахова призналась, что не понаслышке знает, что такое жить в ожидании и насколько сильно на самом деле семьи военнослужащих нуждаются в поддержке и понимании.

– Ирина Геннадьевна, ваш проект «Берегиня» функционирует на базе Семейного центра «Дети Индиго» в Пскове. Расскажите, как зародилась идея его создания?

– Наш центр существует уже десять лет. В основном мы работаем по таким направлениям, как спортивно-оздоровительные, творческие и развивающие занятия для детей. Проект «Берегиня» же – это проект помощи семьям участников СВО. Я сама являлась женой военнослужащего и не понаслышке знаю, какие потребности в понимании и поддержке есть у таких семей. Проект зародился в 2022 году. Когда я рассказала своему супругу о том, что хотела бы создать проект помощи и поддержки для семей военнослужащих, он очень обрадовался и сказал, что это очень нужный проект, который принесёт огромную пользу людям. Но проект не удалось разработать, в октябре 2022 года при выполнении воинского долга мой муж погиб. Долгое время я находилась в трудном психоэмоциональном и физическом состоянии, и мне потребовалось много сил, чтобы доделать проект, а затем отправиться с ним на конкурс Фонда президентских грантов. Можно сказать, что проект «Берегиня» посвящён памяти моего супруга.

– Мне кажется, что у вашего проекта достаточно символичное название. Почему выбор пришёлся именно на «Берегиню»?

– Почему «Берегиня»? Мне хотелось оказать поддержку тем людям, которые оказались в похожей ситуации, и помочь всем тем женщинам, которые ждут своих военнослужащих с боевых действий. Я понимаю, что такое жить в ожидании. Проект, как мне показалось, должен помочь жёнам и матерям участников СВО обрести эмоциональное равновесие.

– Расскажите поподробнее, какие мероприятия входят в сам проект?

– Сам проект состоит из широкой структуры различных мероприятий. Вначале расскажу о группе психологической поддержки. Посещать её могут женщины, которые ждут своих мужчин с боевых действий, и жёны, которые потеряли своих мужей. Хочется отметить, что подобные группы очень востребованы и нужны. Руководит процессом профессиональный гештальт-терапевт, который может поддержать и направить женщин на проживание их чувств. Занятия помогают снять напряжение и улучшить эмоциональное состояние, а специальные практики, приёмы и техники помогают оставаться стабильными.

Кроме того, у нас есть и спортивно-оздоровительное направление – йога. Оно, конечно, тоже выбрано неспроста. На занятиях используется специальный комплекс упражнений для выплеска нервно-мышечного напряжения. Ни для кого не секрет, что, когда человек пребывает в стрессе, ему обязательно нужно двигаться и нужно иметь возможность выплеснуть накопившееся.

– Может быть, есть ещё занятия, которые связаны с творчеством и позволяют работать с эмоциями?

– И такое направление у нас тоже есть – это арт-терапия, которая помогает выразить через образы искусства то, что трудно выразить словами. С участницами работает профессиональный арт-терапевт. Когда человек находится в психотравме, ему очень трудно говорить об этом, а при помощи специального направления – рисования, лепки, создания чего-либо – человек исцеляется, а его проблемы решаются. Это мягкий коррекционный метод, который помогает людям пережить стресс, побороть травму и справиться с посттравматической реакцией.



Фото: Семейный центр «Дети Индиго»



Фото: Семейный центр «Дети Индиго»



Фото: Семейный центр «Дети Индиго»





– Ирина Геннадьевна, расскажите, есть ли возможность обратиться к вам за бытовой помощью?

– И это тоже в нашем проекте предусмотрено – услуга «Мастер на час». Можно оставить заявку, и к женщине приедет наш сотрудник и поможет по дому. Например, к 1 сентября у нас было большое количество заявок, чтобы собрать деткам письменный стол. Пап рядом нет, кому ещё помочь с этим? Кроме того, собирали кроватки для малышей, меняли люстру и решали другие бытовые задачи.



Фото: Семейный центр «Дети Индиго»



Фото: Семейный центр «Дети Индиго»



– Теперь абсолютно понятно, что жёны участников СВО не остаются в стороне. А чем могут заняться дети, когда их мамы уходят на занятия?

– У нас в центре работает детская игровая комната. Когда мама посещает занятие, то детки пребывают в комнате с няней, которая присматривает за ними.

– А есть ли психологические меры поддержки детей?

– Для них у нас предусмотрена психологическая программа «Королевство сказок», которая включает в себя передовые техники, методики помощи детям при стрессах и травмах. Сюда включается и сказкотерапия, и дыхание, и психогимнастика. Мы используем такие глубокие техники, но в то же время нетравматичные, которые помогают деткам справиться со стрессом.



Фото: Семейный центр «Дети Индиго»



Фото: Семейный центр «Дети Индиго»



– Меня волнует вопрос: насколько сложно детям, которые находятся в подобных ситуациях, когда их близкие участвуют в боевых действиях?

– У таких деток иногда возникают проблемы с памятью, вниманием, страдают их когнитивные функции. Особенно это сказывается на тех детях, которые потеряли своих отцов, – у них происходит очень серьёзный процесс переживания травмы и, конечно, им нужна помощь.

– Вы уже ранее упомянули, что самостоятельно писали проект. Правильно понимаю, что вы получили поддержку Фонда президентских грантов?

– Да, именно так. Мы вошли в число тех, кто победил и получил поддержку Фонда президентских грантов. Именно фонд помогает нам реализовать такой мощный и важный проект для Пскова. В нашем городе воинской славы базируется самая боеспособная дивизия, и так как тут находится три боеспособных полка, конечно, здесь очень много семей участников СВО. Многие женщины остаются без поддержки мужей и сталкиваются с бытовыми трудностями, им приходится нести ответственность не только за себя, но и за всю семью, а это, в свою очередь, вызывает нервное напряжение, подавленное состояние и стресс. Именно с этим мы и пытаемся помочь.

– Понятно, что подобный проект провести в одиночку невозможно. Насколько большая у вас команда, которая работает с семьями военнослужащих?

– В центре в рамках проекта работают тренер по адаптивной физической культуре, арт-терапевт и художник, психолог-консультант, психолог гештальт-терапевт, нейропсихолог и няня. Все наши специалисты имеют профильное специальное образование по этим специальностям и находят особый подход к каждой из участниц.

Кроме того, у нас есть фотограф, так как мы реализуем проект «Чёрный платок» для семей погибших военнослужащих. Цель проекта – рассказать о судьбах сильных женщин, которые отдали самое дорогое, что у них было, ради мирной жизни всех нас. С помощью проекта «Чёрный платок» мы бы хотели рассказать обществу о том, что рядом находятся те люди, которым нужно человеческое сострадание и помощь.



Фото: Александр Калинин



Фото: Александр Калинин



Фото: Александр Калинин





– Принять участие в мероприятиях проекта можно бесплатно?

– Да, все мероприятия осуществляются бесплатно на основании справки о том, что близкий является участником СВО, или удостоверения члена семьи погибшего участника боевых действий. Мы находимся в Пскове по адресу: улица Коммунальная, 18, 2-й этаж.

Сейчас мы уже на постоянной основе с кем-то работаем, уже набрано определённое количество участниц, но, конечно, бывают такие ситуации, когда кто-то заболел и не пришёл или уже получил необходимую помощь и место освободилось. Мне бы хотелось, чтобы помощь могли получить и другие люди. Наш проект длится до конца 2023 года, и у нас ещё есть возможность принять других участников. Мы стараемся помочь всем, кто к нам обращается.

– Планируете ли дальше развивать проект, подаваться на грант или будете останавливаться на достигнутом?

– Мы с командой разработали ещё один проект под названием «Я с тобой!» и также подали его на конкурс Фонда президентских грантов. Мы очень надеемся на победу, потому как этот проект в основном направлен на детей. Если «Берегиня» в большей степени сконцентрирована на женской аудитории, то «Я с тобой!» – на детской.

Дети погибших военнослужащих и участников СВО – это совершенно другие дети, которые постоянно живут в стрессе и которые сталкиваются со страшным горем. У них тяжело проходит этап горевания, могут возникнуть проблемы с учёбой и поведением. И им, конечно, нужна мощная реабилитационная программа. В нашем проекте также будет большое количество направлений: йога для детей, секция «Богатырь», арт-терапия, сказкотерапия и комната психологической разгрузки. Очень надеемся, что наш проект вновь получит поддержку фонда!

В завершение хочу сказать: мы можем быть полезными не только сбором гуманитарной помощи для военнослужащих, но и в поддержке их семей. Оказавшись одной из многих женщин, чьи мужья погибли в ходе СВО, я ощутила огромную потребность в поддержке и понимании. Именно поэтому и возник такой проект, который, как я надеюсь, сможет помочь ещё сотням псковичек на этом нелёгком пути.

Семьи – это тыл наших доблестных защитников. Если им будет хорошо и спокойно, то и сами защитники будут себя чувствовать более уверенно. Наша задача сейчас – объединиться, быть вместе и поддерживать друг друга на этом пути. Мы верим в нашу победу и приближаем её сообща!