Учащиеся школы из Новосокольников расписали пряники для участников СВО

10:34, 26 октября 2023, ПАИ

Учащиеся школы из Новосокольников расписали пряники для участников СВО. Об этом ПАИ сообщили в региональном штабе комитета семей воинов Отечества.

Уполномоченный комитета семей воинов Отечества по вопросам мобилизованных граждан и их семей, участников СВО, классный руководитель 9 «Б» класса А. В. Некрасова вместе с учащимися 8-9 классов расписала для солдат пряники в форме герба города.

«Нашим защитникам будет приятно получить вот такой привет с малой родины. Уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине, семье, окружающему миру формируется именно через такую деятельность», – пояснили в комитете.