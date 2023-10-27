На тайное голосование по определению главы Стругокрасненского муниципального округа будут вынесены две кандидатуры

12:03, 26 октября 2023, ПАИ

Завершён конкурс на замещение должности главы Стругокрасненского муниципального округа. По результатам конкурса конкурсная комиссия сегодня, 26 октября, приняла решение предложить Собранию депутатов муниципального округа две кандидатуры, сообщает издание «Струги».

Первый претендент на замещение должности главы округа – действующий глава района Александр Волков, 1961 года рождения. Имеет высшее образование, муниципальный стаж и опыт управленческой работы.

Второй кандидат – начальник юридического отдела администрации района Николай Кокин, 1981 года рождения. Он также имеет высшее образование, стаж муниципальной службы и управленческой деятельности.

На сессии Собрания депутатов Стругокрасненского муниципального округа первого созыва, которая состоится 1 ноября, депутаты тайным голосованием изберут главу.

Ранее конкурсы были завершены в Новоржевском, Опочецком и Пыталовском муниципальных округах.